في حين يشتري الكثير من الأشخاص السلع المتوفرة التي تلبي احتياجاتهم، وقد يبحثون عن الأماكن التي تبيعها بأفضل الأسعار، يبحث آخرون عن السلع النادرة، وقد يدفعون ملايين الدولارات من أجل شراء قطعة مجوهرات يضاهي سعرها أفخم المنازل في العالم.

وبالحديث عن المجوهرات، نستعرض في هذا التقرير أغلى 10 قطع مجوهرات في العالم، والتي بيعت بمبالغ طائلة، ليس فقط بسبب جمالها، وإنما بسبب ندرتها الكبيرة.

10- ذا بينك بيرفكت "The Perfect Pink"

بيعت هذه الماسة الوردية التي يبلغ وزنها 14.23 قيراط بأكثر من 23.2 مليون دولار في نوفمبر عام 2010، وهي ماسة نادرة للغاية وفقاً لدار "كريستيز" للمزادات، التي لم تبع سوى نحو 20 ماسة فقط من الماسات الوردية التي يزيد وزنها على 10 قراريط عبر نحو 250 عاماً.

9- خاتم ونستون الأزرق "The Winston Blue"

يتكون هذا الخاتم باهظ الثمن من أكبر ماسة زرقاء خالية من الشوائب في العالم، والتي باعتها دار "كريستيز" للمزادات في مايو عام 2014 بسعر وصل إلى 23.8 مليون دولار، ويبلغ وزنها 13.22 قيراط.

8- ماسة "The Wittelsbach-Graff"

يعود تاريخ هذه الماسة العريقة إلى القرن السابع عشر، وقد كانت جزءاً من جواهر التاج البافاري قبل أن تختفي لعقود، حتى ظهرت مجدداً واشتراها خبير الماس "لورانس غراف" مقابل 24.3 مليون دولار، والذي قام بإعادة قطع الماسة، مما خفض وزنها من 35.52 قيراط إلى ما يزيد قليلاً على 31 قيراطاً.

7- قلادة هوتون مديفاني جاديت "Hutton Mdivani Jadeite"

تتكون هذه القلادة، من تصميم دار "كارتييه" للمجوهرات، من 27 خرزة من حجر الجاديت، والتي تتراوح أقطارها بين 15.4 مم إلى 19.2مم، وكانت في السابق مملوكة لـ "باربرا هوتون" ابنة رجل الأعمال " فرانك وولوورث"، وتُقدر قيمة هذه القلادة بـ 27.44 مليون دولار.

6- ذا أورانج "The Orange"

في نوفمبر عام 2013 باعت دار "كريستيز" للمزادات هذه الماسة التي وُصفت باعتبارها أكبر ماسة برتقالية في العالم بسعر 35.5 مليون دولار، بمعدل 2.4 مليون دولار للقيراط الواحد.

5- ماسة غراف بينك "Pink Emerald-Cut Graff"

اشترى "لورانس غراف" هذه الماسة النادرة المزينة بقطع من الزمرد بسعر 46 مليون دولار، وقد وصفها بأنها أروع ماسة رآها خلال مسيرته المهنية، ويبلغ وزنها 24.78 قيراط، وقد ساعدت قطع الزمرد التي عادة ما تزين الماس الأبيض في زيادة جاذبية هذه الماسة.

4- قلادة "L’Incomparable"

صُنعت هذه القلادة باهظة الثمن من قبل دار "معوض"، وهي أغلى قطعة من نوعها في العالم، إذ يبلغ سعرها 55 مليون دولار، وتتكون بشكل أساسي من ماسة ضخمة تعد أكبر ماسة خالية من الشوائب في العالم، بوزن 407.48 قيراط، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 102 ماسة صغيرة.

3- ذا بينك ستار "The Pink Star"

طرحت دار "سوثبي" للمزادات هذه الماسة النادرة للبيع في أواخر عام 2013، وقد وصل ثمنها حينها إلى أكثر من 83 مليون دولار، إلا أن المشتري الذي أعلن نية شرائها تخلف عن الدفع، لتعود مرة أخرى إلى الدار، وتُقدر قيمة هذه الماسة التي تزن 59.6 قيراط بـ 72 مليون دولار.

2- بروش بيكوك "Peacock Brooch"

صنعت شركة "غراف" البريطانية هذا "البروش" على شكل الطاووس من 1.305 ألف حجر كريم، بوزن 120.81 قيراط، بالإضافة إلى ماسة زرقاء يزيد وزنها قليلاً عن 20 قيراطاً تزين منتصفه، لتصل قيمته إلى 100 مليون دولار.

1- ماسة الأمل "The Hope Diamond"

انتقلت هذه الماسة الزرقاء التي تأتي على رأس القائمة على مر التاريخ بين عدة ملاك، بما في ذلك الملك "لويس الرابع عشر"، وصانع المجوهرات "هاري وينستون"، والذي تبرع بها إلى مؤسسة سميثسونيان عام 1958، وهي معروضة للبيع من حينها.

وفي حين تُقدر قيمة هذه الماسة التي تزن 45.52 قيراط بمئات الملايين من الدولارات، إلا أن المؤسسة تقول إنها لا تُقدر بثمن بسبب ندرتها وقيمتها.