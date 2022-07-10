تتسم الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس بأكثر التقنيات تقدماً، بما في ذلك أنظمة كمبيوتر متكاملة قادرة على التواصل مع العناصر الأخرى داخل ساحة المعركة، بالإضافة إلى تقنية التخفي؛ إذ يمكنها الاختفاء عن شاشات الرادار، وغير ذلك من ميزات متطورة.

وفي ظل التقدم التكنولوجي المستمر في مجال صناعة الطائرات، نستعرض أسرع 10 طائرات مقاتلة من الجيل الخامس في العالم حالياً.

10- لوكهيد مارتن إف-35 لايتنيغ الثانية "Lockheed Martin F-35 Lightning II"





يمكن لهذه الطائرة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في الهجمات الأرضية ومهام الدفاع الجوي، ويبلغ مداها 2.2 ألف كيلومتر في الساعة، كما أنها سريعة للغاية، إذ تبلغ سرعتها القصوى نحو ألفي كيلومتر في الساعة.

9- تشنغدو جيه-20 "Chengdu J-20"

تُعرف هذه الطائرة التابعة للصين باسم "النسر الأسود"، وهي من تصنيع مجموعة "تشنغدو" لصناعة الطائرات، وتتسم " تشنغدو جيه-20" بمحركين، وتعمل في جميع الأحوال الجوية، ويمكنها حمل الصواريخ طويلة وقصيرة المدى، وتبلغ سرعتها القصوى 2.1 ألف كيلومتر في الساعة، ويمكن أن يصل مداها إلى 3.4 ألف كيلومتر.

8- ميتسوبيشي إيه تي دي-إكس "Mitsubishi ATD-X"





تتسم هذه الطائرة التابعة لليابان بتقنية التخفي المتطورة، وهي من إنتاج شركة "ميتسوبيشي"، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 766 كيلومتراً في الساعة، ويبلغ مداها 2.9 ألف كيلومتر، ويبلغ وزنها وهي فارغة 9.7 ألف كيلوجرام.

7- هال سوخوي بي إم إف/ إف جي إف إيه "HAL Sukhoi PMF/FGFA"





تعد طائرة " هال سوخوي" مشروع طائرات مشتركاً بين الهند وروسيا، ورغم ما يُقال من أن الهند انسحبت من الشراكة، إلا أن القوات الروسية تزعم أن الهند لا تزال تعمل مع روسيا على تطوير هذه الطائرة، التي تقوم بتصنيعها شركة "هندوستان"، وتبلغ سرعتها القصوى 2.4 ألف كيلومتر في الساعة، بينما يصل مداها إلى 5.5 ألف كيلومتر.

6- تاي تي إف إكس/إف-إكس "TAI TFX / F-X"





طورت تركيا هذه الطائرة لتحل محل طائرة "إف-16" في سلاح الجو التركي، وهي طائرة ذات محركين، تبلغ سرعتها القصوى نحو 2.4 ألف كيلومتر في الساعة، ويصل مداها إلى 3.2 كيلومتر.

5- كاي كيه إف- إكس "KAI KF-X"

تمثل هذه الطائرة مشروع طائرات مشتركاً بين كوريا الجنوبية وإندونيسيا، لتكون في كل من القوات الجوية الكورية الجنوبية والإندونيسية، وتتجاوز سرعتها القصوى 2.5 ألف كيلومتر في الساعة، بينما يصل مداها إلى 3.8 ألف كيلومتر.

4- يوروفايتر تايفون "Eurofighter Typhoon"

هي طائرة متعددة الجنسيات ومتعددة المهام، تستخدمها الدول الأوروبية، تحتوي على محركين، ومزودة بأكثر أنظمة إلكترونيات الطيران تقدماً، ويمكن أن تتجاوز سرعتها القصوى 3.4 ألف كيلومتر في الساعة.

3- داسو رافال "Dassault Rafale"

تستخدم القوات الجوية والبحرية الفرنسية هذه الطائرة متعددة المهام، كما استوردتها العديد من الدول، وتحتوي هذه الطائرة على محركين، كما أنها مجهزة بأحدث أنظمة إلكترونيات الطيران، وأجهزة استشعار ذكية، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 2.2 ألف كيلومتر في الساعة، ويبلغ مداها 1.9 ألف كيلومتر.

2- هال أمكا "HAL AMCA"

لا تزال هذه الطائرة الهندية قيد التطوير، ومن المقرر أن تدخل الخدمة بحلول عام 2030، وتبلغ سرعتها القصوى 1.7ألف كيلومتر في الساعة، ويبلغ مداها 2.8 ألف كيلومتر.

1- لوكهيد مارتن إف-22 رابتور "Lockheed Martin F22 Raptor"



تعد هذه الطائرة أكثر طائرات الجيل الخامس فتكاً، وقد حلقت "رابتور" للمرة الأولى عام 1997، ودخلت رسمياً في خدمة القوات الجوية الأمريكية في ديسمبر 2005، وتعد من أفضل الطائرات في تقنية التخفي، إذ إنها مزودة بأحدث التقنيات، مما يجعل من الصعب تتبعها على الرادار، وتصل سرعتها القصوى إلى 2.4 ألف كيلومتر في الساعة.