أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج والعمرة والزيارة في السعودية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد ، نجاح المرحلة الأولى من خطة الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام .

ونقلت وكالة أنباء السعودية ( واس) اليوم عن آل الشيخ قوله إن الوزارة قدمت في المرحلة الأولى من خطتها منذ بدء موسم الحج حتى العاشر من ذي الحجة أكثر من 12 ألف عمل دعوي ما بين محاضرات وندوات بالمساجد، و توزيع أكثر من 800 ألف كتيب ومطوية على ضيوف الرحمن بلغات عالمية، و توزيع 950 ألف عبوة ماء مبردة على ضيوف الرحمن في المنافذ والمواقيت .

وأفاد بأن الوزارة بثت أكثر من 6 ملايين و700 ألف رسالة نصية توعوية وبلغات عالمية، وقامت بتزويد نصف مليون نسخة من المصحف الشريف في مساجد المشاعر المقدسة، و توزيع 100 ألف عبوة مياه مبردة على ضيوف الرحمن بمسجد نمرة بمشعر عرفات، وتوزيع 50 ألف عبوة مياه بمسجد المشعر الحرام بمزدلفة، واستقبال أكثر من 100 ألف اتصال هاتفي عبر خدمة الرد الآلي لاستفسارات الحجاج بـ 10 لغات عالمية، ومشاركة 4000 متطوع من خلال أكثر من 120 فرصة تطوعية قدموا أكثر من 30 ألف ساعة تماشيا مع مستهدفات رؤية 2030 .

كما أعلن عن نجاح خطة استضافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج من أسر ذوي الشهداء وعدد من الشخصيات الإسلامية من مختلف دول العالم الذي تشرف عليه الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة كلفت أكثر من 4000 موظف في منطقة المشاعر المقدسة والمنافذ والمواقيت لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم الخدمة لهم على مدار الساعة.

وبين أن الوزارة بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية من خطتها التشغيلية للحج ، والتي تشمل الخدمات التوعوية والإرشادية وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف على الحجاج وتستمر حتى مغادرة آخر حاج من ضيوف الرحمن لبلادهم .