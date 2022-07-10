نشر علماء صينيون دراسة تساعد في تفسير شذوذ في تكوين أكبر فوهة للقمر - حوض القطب الجنوبي - آيتكين - محددين المواد غير الطبيعية هناك على أنها نشأت من القشرة القمرية.

وأجرى الدراسة فريق بحث صيني يدرس علوم الكواكب في جامعة شاندونغ، ونُشرت في رسائل مجلة الفيزياء الفلكية. وقد استند إلى بيانات تم جمعها بواسطة المسبار تشانغ إه-4 الصيني، والذي تم إطلاقه في 8 ديسمبر 2018، وهبط لاحقاً داخل الحوض.

وفي تحليل جزء من الحوض الذي يتميز بالشذوذ، وجد العلماء أنه يحتوي على كمية كبيرة غير متوقعة من المواد الموجودة عادة على قشرة القمر، إلى جانب المواد الموجودة عادة تحت السطح ، في المنطقة المعروفة على الرف. وقالت الورق إن مادة القشرة ربما تكون قد بقيت متأخرة بعد التأثير الأصلي الذي شكل الحوض، أو ربما وصلت إلى هناك نتيجة لتأثيرات أخرى على القمر.

وطور العلماء نموذجاً لوفرة المعادن يوضح العلاقة بين المكونات الرئيسية للقمر: بلاجيوجلاز ، وبيروكسين ، والزبرجد الزيتوني. وفقاً للنموذج ، وتتكون الطبقة العليا للقمر من قشرة قمرية مكونة من بلاجيوجلاز ، تحتها منطقة رف مكونة من بيروكسين والزبرجد الزيتوني أثقل. ولذلك يمكن استخدام وجود بلاجيوجلاز للتمييز بين الصخور المشتقة من القشرة من الصخور المشتقة من الوشاح.

ووجد فريق البحث أن وفرة بلاجيوجلاز في المنطقة التي تتميز بالشذوذ كانت أعلى من متوسط الكمية الناتجة عن تأثير الحوض ، ما يشير إلى وجود مواد قشرية.

وقالت الورقة: "تسلط هذه التحليلات الضوء على أهمية المواد القشرية والبلاجيوجلاز في التحقيقات المعدنية والاستكشافات المستقبلية للحوض (والقمر)".

وفي 3 يناير 2019 ، هبط المسبار تشانغ إه-4 في فوهة فون كارمان، التي تقع داخل حوض القطب الجنوبي - آيتكين، وبعد ذلك جمع البيانات العلمية عن المنطقة. تم تحويل مسبار المسبار والمركبة الجوالة إلى وضع السكون في الليلة القمرية بعد العمل بثبات في اليوم القمري الرابع والأربعين.

وحتى الآن، لم يتم جمع أي عينات مادية من الحوض وإعادتها إلى الأرض للحصول على العناصر النزرة والنظائر. وتهدف البلاد إلى إطلاق المسبار تشانغ إه-6 لجمع عينات من الحوض حوالي عام 2024.

ويعد حوض القطب الجنوبي - آيتكين أكبر وأعمق وأقدم حفرة على سطح القمر. وتعتبر دراسات الحوض ذات أهمية كبيرة في الكشف عن أصل عدم التناسق القمري، وعملية التأثير، والتطور المبكر ، والتكوين المادي العميق.