درس باحثون صينيون حديداً نيزكياً كبيراً لتحديد أطول حقل لتناثر النيازك في آلتاي بمنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم بشمال غربي الصين.

واكتشفت الصين بنجاح حديداً نيزكياً بأوزان 28 طنا و23 طنا و18 طنا و5 أطنان و0.43 طن في آلتاي. وتم كشف المجموعة الكبيرة من حديد آلتاي لتشكيل أطول حقل معروف لتناثر النيازك لحوالي 430 كيلومتراً.

وقام الباحثون في مرصد الجبل الأرجواني التابع للأكاديمية الصينية للعلوم بالتعاون مع نظرائهم من جامعة صون يات-صن وجامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا وجامعة أريزونا، لتطوير شروحات حول كيفية تشكيل الحديد النيزكي عبر وسائط تعدين الصخور والجيوكيمياء والمحاكاة الرقمية.

وتظهر المحاكاة الرقمية أن كوكبة تزن ما بين 280 إلى 3440 طنا تندفع إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة 12 إلى 15 كيلومترا كل ثانية، وبزاوية دخول ضحلة ما بين 6.5 إلى 7.3 درجة.

وتشرح عملية تشكيل الحجر التي تشبه القفز تشكيل مسار الكوكبة، ما قد يؤدي إلى تبديد الطاقة أثناء رحلتها الطويلة جدا، وذلك من مقالة بحثية أخيرة نشرت في مجلة (ساينس آدوانس)، حيث أسست البحوث نموذجا ديناميكيا لدخول الكواكب القريبة من الأرض أجواء الأرض.