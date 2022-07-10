أعرب جوتي تشاتزياليكسو مدير إدارة المنتخبات الوطنية في الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأحد عن اعتقاده بأن المنتخب الإسباني سيكون القوى القادمة في مستقبل كرة القدم النسائية.

ويلتقي المنتخبان الألماني والإسباني بعد غد الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات الدور الأول ببطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2022) للسيدات.

وقال جوتي 46/ عاما/ : "أرى أن الكرة الإسبانية ستكون القوة المهيمنة على عالم كرة القدم النسائية في المستقبل".

ولم يسبق للمنتخب الإسباني للسيدات الفوز بأي لقب في بطولات أوروبا أو كأس العالم كما لم يسبق له المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية.

وكان أبرز نجاح للفريق هو بلوغ المربع الذهبي في يورو 1997 ودور الـ16 في مونديال 2019 .

ورغم هذا ، حقق برشلونة ، الذي يضم العديد من لاعبات المنتخب الإسباني ، نجاحا كبيرا في السنوات الماضية وأصبح من أبرز الفرق في أوروبا.

وتوج برشلونة بلقب دوري الأبطال الأوروبي للسيدات في 2020 / 2021 ثم خسر النهائي أمام ليون الفرنسي في الموسم الماضي.

واستهل المنتخب الإسباني مسيرته في يورو 2022 للسيدات بفوز كبير 4 / 1 على نظيره الفنلندي رغم غياب لاعبته البارزة أليكسيا بوتياس عن صفوف الفريق في هذه البطولة بسبب إصابتها بقطع في الرباط الصليبي خلال تدريبات الفريق يوم الثلاثاء الماضي.