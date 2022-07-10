قال محافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس إن الاقتصاد ربما ينمو بنسبة أكبر من المتوقع، في ظل عودة السائحين بأعداد كبيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستورناراس القول إن النمو بنسبة "2ر3% هو السيناريو الاساسي للبنك المركزي، ولكنه يستند على التوقعات بأن إيرادات السفر، من ما نطلق عليه السياحة، سوف تمثل 80% من إيرادات عام 2019".

ويشار إلى أن قطاع السياحة يعد قطاعا حيويا بالنسبة لليونان، ويمثل نحو خمس اقتصادها، ويضم أكثر من ربع فرص العمل.

وعلى الرغم من أزمة تكلفة المعيشة تعني أن المستهلكين الأوروبيين يخفضون إنفاقهم، فإن السياحة الخارجية جاءت استثنائية، ويتدفق السائحون حاليا على اليونان.

كما أن وضع اليونان أفضل من بعض الدول الأخرى في منطقة اليورو فيما يتعلق بتهديد روسيا بقطع إمدادات الطاقة.

وقال ستوراناراس إنه من المرجح أن تتجنب اليونان الركود في حال عدم توقف شحنات الطاقة.