أظهرت دراسة طبية جديدة أن التربة يمكن أن تحتوي على ملوثات يمكن أن تؤثر على الصحة، وتشمل هذه مبيدات الآفات والمعادن الثقيلة.

وركز العلماء في كلية الطب بجامعة "واشنطن" الأمريكية، في هذه الدراسة، على تحليل تأثير التربة الملوثة على نظام القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور توماس مونزل، الأستاذ في "المركز الطبي" التابع لجامعة "واشنطن": إن "تلوث التربة أقل خطورة على صحة الإنسان من الهواء الملوث"، "لكن الأدلة تتزايد على أن الملوثات في التربة قد تضر بصحة القلب والأوعية الدموية من خلال عدد من الآليات ، بما في ذلك الالتهاب وتعطيل ساعة الجسم الطبيعية " .

ووفقًا للدراسة، يموت حوالي 9 ملايين شخص كل عام بسبب تلوث المياه والهواء والتربة، مع 60٪ من الوفيات المرتبطة بالتلوث بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية التي تشمل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية واضطرابات ضربات القلب ..

وقال الباحثون إن التربة الملوثة قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة الإجهاد التأكسدي في الأوعية الدموية ، مما يخلق المزيد من الجذور الحرة "السيئة " وعدد أقل من مضادات الأكسدة "الجيدة"، وقد يتسبب أيضًا في حدوث التهاب وإزعاج إيقاع الساعة البيولوجية، وقد يبتلع عامة الأشخاص مبيدات الآفات من الأغذية الملوثة والتربة والمياه ، بينما زاد تعرض العاملين في الصناعات الزراعية والكيميائية.

وأشار المؤلفون إلى زيادة النوبات القلبية في اليابان بسبب الغبار الصحراوي الذي ينتقل لمسافات طويلة في الصين ومنغوليا .. كما يمكن أيضًا تناول المعادن الثقيلة مثل الكادميوم والرصاص والبلاستيك والمواد السامة العضوية ، بما في ذلك في الأطعمة، وتغسل ملوثات التربة أيضًا في الأنهار ويمكن أن تستهلك عن طريق المياه القذرة.

وأوضح الباحثون أنه " على الرغم من أن تلوث التربة بالمعادن الثقيلة وارتباطه بأمراض القلب والأوعية الدموية يمثل مشكلة خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لأن سكانها يتعرضون بشكل غير متناسب لهذه الملوثات البيئية، فإنه يصبح مشكلة لأي بلد في العالم بسبب العولمة المتزايدة من سلاسل الإمداد الغذائي وامتصاص هذه المعادن الثقيلة بالفواكه والخضروات واللحوم".