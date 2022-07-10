تجري الشرطة الألمانية تحقيقات ضد مجهول في مزاعم حول تداول مخدرات مفقدة للوعي خلال حفل للحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين.

وقالت الشرطة إنه تم تسجيل خمسة أشخاص أصيبوا بفقدان الوعي خلال الحفل وبحسب البيانات، شكت في بادئ الأمر شابة تبلغ من العمر 21 عاما من الشعور بالتوعك والدوخة وفقدان الذاكرة بعد حضورها حفل الحزب الذي أقيم بالقرب من ديوان المستشارية.



ووفقا للبيانات، فقد أكلت الشابة وشربت في الحفل الذي ضم حوالي ألف ضيف يوم الأربعاء الماضي، لكنها لم تتناول أي مشروبات كحولية.



وفي مساء نفس اليوم ذكرت الشابة أنها أصيبت بتوعك ودوار.



وفي الصباح التالي لم تستطع تذكر ما حدث في المساء، وتم فحصها في المستشفى واستدعاء الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم أخذ عينات من الدم وتم إجراء فحص للسموم، لكن النتائج لم تظهر بعد.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أعرب بالفعل عن صدمته من الواقعة الجمعة.