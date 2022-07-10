حذر خبراء الاقتصاد في معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية في تقرير من أن معدلات التضخم مزدوجة الأرقام في وسط وشرق أوروبا تقلص فرص النمو بالمنطقة.

وجاء في التقرير: "إذا كان يجب تقنين النفط والغاز في الشتاء، يمكن أن ينزلق وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا إلى ركود".

وذكر التقرير أن الأسعار ترتفع بواقع 11 % في المتوسط في 2022 في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، أعرب التقرير عن القلق من أنه لم يعد الطعام والطاقة فحسب اللذين تزيد أسعارهما.

وبحسب ماريو هولزنر، كبير خبراء الاقتصاد بمعهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية، تراجعت ثقة المستهلك في الوضع الاقتصادي أكثر من الشركات.

وقال هولزنر إن السبب هو التضخم الذي يلتهم القوة الشرائية.

ويتوقع المعهد أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي الشرقية الـ11 قد تنمو بواقع 3ر3 % في المتوسط العام الجاري، شريطة عدم تقنين الطاقة. ونما اقتصاد هذه الدول بواقع 7ر5 % العام الماضي.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد دول غرب البلقان الست بواقع 9ر2 %، مقارنة بـ6ر7 % العام الماضي. ويتوقع أن يتراجع الاقتصاد الروسي بواقع 7 %.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوقع التقرير أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني الذي يعاني بشدة جراء الغزو الروسي، بواقع 38 %.