قالت وزارة الصناعة إن كوريا الجنوبية سوف تعزز توليد الطاقة النووية لتصل إلى 30% من إجمالي توليد الطاقة بحلول عام 2030، وذلك ضمن جهودها لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف الحيادية الكربونية.

ويشار إلى أن الطاقة النووية مثلت 4ر27% من إجمالي الطاقة حتى .2021

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أنه وفقا لخطة الطاقة الشاملة ، فإن الحكومة سوف تستأنف بناء مفاعلي شين هانول رقم 3 و 4، كما سوف يستمر عمل المفاعلات الحالية، التي من المتوقع أن تعزز نسبة الطاقة النووية لأكثر من 30% بحلول عام .2030

كما تسعى الحكومة لاستيراد عشرة مفاعلات بحلول عام 2030، وتخصيص 400 مليار وون (308 ملايين دولار) لتطوير المفاعلات الصغيرة، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ويشار إلى أنه يجري حاليا تشغيل 20 مفاعلا نوويا في كوريا الجنوبية من بين 24 مفاعلا لديها.

وكانت كوريا الجنوبية قد تعهدت بخفض الانبعاثات الغازية بنسبة 40% عن مستويات عام 2018 بحلول عام 2030 وتحقيق الحيادية الكربونية بحلول عام .2050