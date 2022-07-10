لا يزال الوضع غامضاً في سريلانكا حيث وافق الرئيس غوتابايا راجابكسا على الاستقالة، بعد إجباره على الفرار من قصره الذي اجتاحته الحشود في أعقاب تظاهرات ضخمة في كولومبو بسبب الأزمة الكارثية التي ضربت البلاد.

وحثّت الولايات المتحدة زعماء البلاد المستقبليين على "العمل بسرعة" لإيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية المتدهورة "بما في ذلك نقص الكهرباء والغذاء والوقود"، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية.

وجاء في تصريح متلفز لرئيس البرلمان السريلانكي ماهيندا أبيواردانا أن "الرئيس قال إنه سيتنحى في 13 يوليو لضمان انتقال سلمي" للسلطة.

واستقال شخصان مقرّبان من الرئيس، وهما رئيس الخدمة الصحافية سوديوا هيتياراشي ووزير الإعلام باندولا غوناوردانا الذي استقال أيضاً من منصبه على رأس الحزب الرئاسي.

ودعا رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ، التالي في خلافة راجابكسا، على الفور إلى اجتماع طارئ للحكومة بحثاً عن "حل سريع" للأزمة، داعياً قادة الأحزاب السياسية للانضمام إلى هذا الاجتماع.

وأبدى استعداده للتنحي لإفساح المجال أمام حكومة وحدة وطنية.

لكن هذا الموقف لم ينجح في تهدئة المحتجّين الذين اقتحموا منزل رئيس الوزراء وأضرموا النار فيه.

وتمكّن الرئيس راجابكسا، 73 عاماً، من الفرار قبل دقائق من دخول مئات من المتظاهرين قصره، الذي كان مخصّصاً عادةً لحفلات الاستقبال ولكنه انتقل إليه في أبريل بعد اقتحام منزله الخاص.

وأطلق الجنود الذين يحرسون المقر الرسمي النار في الهواء لردع المتظاهرين حتى تمّ إجلاؤه واستقلّ ساكنوه سفينة حربية متوجّهة إلى المياه الإقليمية جنوب الجزيرة.

ودعا رئيس الأركان الجنرال شافيندرا سيلفا عبر شاشات التلفزيون، إلى الهدوء، مؤكداً أنّ "هناك إمكانية لحلّ الأزمة سلمياً ودستورياً".

وأفاد مستشفى كولومبو الوطني وهو المستشفى الرئيسي في العاصمة، عن استقبال 105 أشخاص بعد احتجاجات امس السبت، فيما لا يزال 55 يتلقّون العلاج، ومن بين الجرحى سبعة صحافيين. وقالت المتحدثة باسم المستشفى بوشبا سويسا لوكالة فرانس برس إن "شخصاً في حالة خطيرة جداً بعد إصابته بطلق ناري".

وأعلن المتظاهرون الذين يحتلّون القصر الرئاسي أنهم لن يغادروا حتى يستقيل الرئيس فعلياً.

وقال الزعيم الطلابي لاهيرو ويراسيكارا للصحافيين "معركتنا لم تنتهِ بعد"، مضيفاً "لن نتخلّى عن هذه المعركة حتى يغادر بالفعل".

وأفاد نشطاء طلابيون بأنهم عثروا على 17,8 مليون روبية (48 ألف يورو) في غرفة راجابكسا وسلّموها إلى الشرطة.

وجمعت التظاهرات المطالبة باستقالة راجابكسا في كولومبو مئات الآلاف من الأشخاص. كما اشتبك متظاهرون مع الشرطة التي حاولت تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

وحضت الولايات المتحدة الأميركية قادة سريلانكا المستقبليين على العمل لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتهدئة السخط الشعبي داخل البلاد.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن الحكومة السريلانكية الجديدة يجب أن تعمل سريعا من أجل تحديد الحلول التي من شأنها توفير استقرار اقتصادي وتهدئة استياء الشعب.

بدوره، دعا الاتحاد الأوروبي إلى انتقال "سلمي وديمقراطي ومنظم" للسلطة في سريلانكا، مؤكدا أنه يتابع التطورات فيها عن كثب.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية نبيلة مصرالي في بيان "ندعو جميع الأطراف إلى التعاون والتركيز على انتقال سلمي وديمقراطي ومنظم" للسلطة في سريلانكا.

وأضافت مصرالي أن "جميع قادة الأحزاب (في سريلانكا) تقع على عاتقهم مسؤولية تمهيد الطريق لحل الأزمة الحالية والعودة إلى الحياة الطبيعية".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يقيم "الخيارات المتاحة" لزيادة دعمه لشعب سريلانكا.