تبدأ إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل في العالم، فرض محتوى أعلى من زيت النخيل في زيت الغاز في العشرين من تموز/يوليو في محاولة لخفض فائض مخزون الزيت النباتي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وينص برنامج "بي 35" على أنه يجب أن يحتوي الديزل المحلي على 35 % من زيت النخيل، بارتفاع من مزيج الـ30 % الحالي. وقال دادان كوسديانا، مدير عام الطاقة الجديدة والمتجددة في وزارة الطاقة والموارد المعدنية إن هذا سوف يعزز استهلاك الديزل الحيوي بواقع 727 ألفا و804 كيلولتر حتى كانون الأول/ديسمبر.

وتسبب الركود الذي أصاب سوق زيت النخيل مؤخرا في إعادة الاهتمام بالوقود الحيوي حيث أنه الأرخص الآن أمام الديزل على مدار أربع سنوات تقريبا. وقالت إندونيسيا الأسبوع الماضي إن الخطط لزيادة تفويض الديزل الحيوي لخفض دعم الوقود يكلف البلاد.

وسوف يصل استهلاك الديزل الحيوي في إندونيسيا إلى 78ر5 مليون كيلولتر بحلول نهاية تموز/يوليو الجاري ، ليرتفع التقدير الإجمالي السنوي إلى 88ر10 مليون كيلولتر. وقال كوسديانا إن هذا أعلى من الهدف الأولي للبلاد البالغ 15ر10 مليون كيلولتر.