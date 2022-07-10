كانت علاقة ود وتفاهم بين نوفاك ديوكوفيتش ونيك كيريوس آخر شيء توقعه عشاق التنس قبل مواجهتهما في نهائي ويمبلدون للتنس اليوم لكن اللاعبين دفنا خلافاتهما واتفقا على أن الفائز سيدفع ثمن العشاء.

ودافع كيريوس، الذي هاجم ديوكوفيتش في السابق، عن اللاعب الصربي حين تم اعتقاله وترحيله من بطولة أستراليا المفتوحة في وقت سابق هذا العام بسبب موقفه من التطعيم ضد فيروس كورونا.



والتقى اللاعبان خلال التدريب وتحدثا قبل مشاركة تفاصيل المحادثة مع ملايين المعجبين على انستجرام.



وقال ديوكوفيتش مخاطبا كيريوس "لقد استغرق الأمر منك خمس سنوات لتقول شيئا لطيفا عني".



ورد كيريوس "لكنني دافعت عنك عندما كان الأمر مهما"