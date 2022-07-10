أعلن منظمو بطولة العالم في «فورمولا 1» عن فتح تحقيقات متعلقة بتقارير تشير لتصرفات مشينة من قبل بعض المشجعين الحاضرين في سباق جائزة النمسا الكبرى الذي أقيم الأحد الماضي حيث وردتهم شكاوى تختص بالعنصرية في الحدث الذي تستضيفه حلبة «ريد بول رينغ» في سبيلبرغ.



وأصدرت اللجنة المنظمة للبطولة بيانا قالت فيه «تلقينا عدة تقارير تفيد بأن بعض المشجعين كانوا عرضة لتعليقات غير مقبولة على الإطلاق من قبل آخرين في هذا الحدث».



وأضاف البيان «لقد طرحنا هذا الأمر مع المروج والأمن وسنتحدث مع من أبلغوا عن تلك الحوادث وهم يتعاملون معها بجدية بالغة»، وتابع أن «سلوكا مماثلا غير مقبول ولن يتم التسامح معه ويجب معاملة جميع المشجعين باحترام».