أنهى المهاجم البرازيلي اللاعب السابق لليون الفرنسي فريد مسيرته الاحترافية التي استمرت 19 عاما رسميا وسط حفاوة كبيرة من جماهير فلومينينسي التي تجمعت في ملعب «ماراكانا» الأسطوري، ومع دخوله إلى المباراة في الدقيقة 78 بديلا للأرجنتيني جيرمان كانو أمام نادي سيارا ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم حيث فاز بنتيجة 2-1 في مباراته الرقم 382 مع النادي.



وحضر المباراة 63 ألفا و707 مشجعين، وهو ثاني أفضل حضور جماهيري لفلومينينسي في الملعب الشهير منذ تجديده في العام 2013، ضمن استعدادات مونديال 2014.



وبعد صافرة النهاية، تجول فريد على متن دراجة في مضمار الملعب، وهي الدراجة نفسها التي استخدمها لإكمال مسافة 600 كيلومتر تفصل بين بيلو هوريزونتي وريو دي جانيرو في يونيو 2020، عندما أعلن عودته إلى فلومينينسي.