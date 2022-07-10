توج سائق فريق فيراري تشالز لوكلير من موناكو بسباق الجائزة الكبرى النمساوي الذي أقيم اليوم ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1» متفوقا على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، وحقق لوكلير اليوم الانتصار الأول له خلال ثلاثة أشهر والثالث له هذا الموسم.



وجاء الفوز في سباق اليوم ليثبت أن استراتيجية فيراري نجحت في إعادة لوكلير إلى المنصة من جديد للمرة الأولى خلال ستة سباقات

ولم يكن السباق خاليا من الإحباط لفريق فيراري، حيث اشتعلت النيران في سيارة سائقه الآخر الإسباني كارلوس ساينز قبيل النهاية بسبب مشكلة في المحرك، كما اشتكى لوكلير من مشكلات في دواسة الوقود خلال اللفات الأخيرة، وقال عبر اتصال لاسلكي مع الفريق «كنت خائفا حقا»، وقال لوكلير «كنت بحاجة إلى هذا الفوز بالتأكيد، السباقات الخمس السابقة كانت صعبة للغاية بالنسبة لي ولفريقي»، وأضاف «كوننا أثبتنا في النهاية قدرة السيارة على التنافس وقدرتنا على الفوز، يعد أمرا مذهلا في حد ذاته نحن بحاجة إلى الضغط حتى النهاية».