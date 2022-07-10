نجح لاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الثالث عالميا في الفوز بلقب بطولة ويمبلدون للمرة السابعة في تاريخه، وذلك بعد تغلبه على الأسترالي كيريوس المصنف الـ 40 عالميا بنتيجة 4-6 و6-3 و 6-4 و7-6.



وهو اللقب رقم 21 لنوفاك (35 عاما) في بطولات الجراند سلام، ليقلص الفارق مع صاحب الرقم القياسي الإسباني رافايل نادال بـ 22 لقبا.



كما عادل رقم الأميركي بيت سامبراس في عدد ألقاب ويمبلدون، وقلص الفارق الى لقب واحد مع الاسطورة السويسري روجيه فيدرر.



وكانت هذه المواجهة هي النهائي الرابع لجوكوفيتش على التوالي في بطولة ويمبلدون، كما أنها النهائي رقم 32 في بطولات الجراند سلام له كأكثر اللاعبين تاريخيًا وصولًا للنهائي برصيد 32 نهائي.



كما أصبح جوكوفيتش ‏أول لاعب يتأهل لـثماني نهائيات في ثلاث بطولات جراند سلام مختلفة.



وقد التقى كيريوس ونوفاك قبل ذلك مرتين وفاز كيريوس بالمواجهتين دون أي يخسر أي مجموعة في أكابولكو وانديان ويلز 2017.



وقد زادت جوائز البطولة هذا العام حيث يحصل البطل المتوج باللقب على مليوني دولار، مقابل 1.050 مليون من نصيب الوصيف.



وبلغ إجمالي الجوائز المالية للبطولة 40.35 مليون جنيه إسترليني (47 مليون يورو)، بزيادة أكثر من 11% عن نسخة العام الماضي.