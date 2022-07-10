عواصم ـ وكالات: صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بأن تعزيز التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران سيكون في صلب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، داعيا إلى فرض عقوبات على طهران بسبب التقدم الذي تحرزه في القطاع النووي.



وقال لابيد، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، «جو بايدن أحد أكبر أصدقاء إسرائيل في الطبقة السياسية الأميركية، سيصل إلى هنا اسرائيل الاربعاء وستتركز المحادثات أولا وقبل كل شيء على إيران».



وأضاف أنه «تم الكشف عن قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بأجهزة حديثة للطرد المركزي في انتهاك كامل لالتزاماتها، ويجب أن يكون رد المجتمع الدولي واضحا: العودة إلى مجلس الأمن وتنفيذ أقصى العقوبات».



وتابع لابيد، أن إسرائيل التي تعتبر إيران عدوها الأول، تحتفظ بحق «العمل بحرية كاملة، من وجهة نظر ديبلوماسية وعملاتية، في معركتها ضد البرنامج النووي الإيراني»، بينما تتهم طهران اسرائيل باغتيال شخصيات مرتبطة ببرنامجها النووي.



وقال إن «أجهزتنا الأمنية تعلم كيف تستهدف أي شخص أو أي مكان، وسنقوم بذلك وسنناقش مع الرئيس وفريقه طرقا لزيادة تعاوننا الأمني ضد جميع التهديدات».