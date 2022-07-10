الشايع: خالص شكرنا لعموم المحسنين والمحسنات والداعمين لحملة «العشر المباركات»



أعربت «الصفا الإنسانية» عن خالص شكرها لعموم المحسنين والمحسنات الذين كان لهم الدور الكبير في إنجاح حملة العشر المباركات لعام 1443ه – 2022مـ، التي أطلقتها الجمعية منذ بداية شهر ذي الحجة، ونفذتها في (الكويت وقيرغيزيا واليمن وفلسطين، وتركيا ولبنان للنازحين السوريين، وبنغلاديش واللاجئين البورميين، وسريلانكا والصومال وتشاد).

وعبّر رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن شكره للداعمين والمتبرعين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي على تفاعلهم مع حملات الجمعية في العشر المباركات وبالأخص حملة يوم عرفة التي كانت بعنوان «نصنع حياة»؛ لكفالة 150 أرملة وأيتامهن لمدة عام كامل في جمهورية قيرغيزيا، التي حظيت بتفاعل كبير من أهل الكويت؛ ليتحقق هدف الحملة خلال 6 ساعات من انطلاقتها.

وبين الشايع أن حملة «العشر المباركات» قد نجحت في تنفيذ مجموعة مباركة من المشروعات التنموية والتعليمية والصحية والإغاثية والموسمية التي تم تخصيصها للدول الأكثر احتياجاً، ومنها مشروع الأضاحي في الكويت وقيرغيزيا واليمن وفلسطين، وتركيا ولبنان للنازحين السوريين، وبنغلاديش واللاجئين البورميين، وسريلانكا والصومال وتشاد، بالإضافة إلى مشروع كسوة وعيدية الأيتام، كما قامت بطرح مشاريع التمكين للأرامل وأيتامهن من خلال توزيع مكائن الخياطة ، بالإضافة إلى مشاريع شبكات المياه، وكفالة حفظة القرآن الكريم، كما قامت الجمعية بطرح مشروع الرعاية الاجتماعية داخل الكويت، وتسيير القوافل الطبية لإجراء عمليات العيون في الصومال وتشاد، وحملة يوم عرفة التي خصصت لكفالة 150 أرملة وأيتامهن لمدة عام كامل.

مبيناً أن جميع مستهدفات هذه المشاريع قد تحققت بفضل الله ثم بعطاء المحسنين والمحسنات من أهل الكويت الذين عرفوا بالبذل والعطاء وامتدت أياديهم البيضاء لإغاثة المهلوفين والمتضررين في كل بقاع العالم.

وفي الختام تقدم الشايع بخالص التهنئة إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي عهده الأمين، وإلى جموع الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مشيداً بعطاء المحسنين والمحسنات خلال تلك موسم العشر المباركات، داعياً الباري عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها وأن يديم عليهم نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.