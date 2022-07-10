القاهرة ـ ناهد إمام



اجتازت شركة مصر للطيران تقييم مخاطر السلامة الذي قامت به بالتعاون مع شركة GHS الأميركية من خلال المراجعة التي تمت على جميع الأنشطة المرتبطة بالتأمين والسلامة وخدمة الطائرات التي تقوم بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها خلال الفترة من 3 حتى 7 الجاري، وقدمت شركة GHS تقريرا يؤكد أن شركة مصر للطيران تقوم بتنفيذ جميع الأنشطة وفقا للوائح وتشريعات السلامة المعمول بها من سلطة الطيران المدني المصري وتتفق مع أفضل ممارسات صناعة النقل الجوي.



جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمراجعة والتي حضرها الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وعمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من رؤساء الشركات التابعة وقيادات مصر للطيران وشركة GHS.



قدم الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران التهنئة لجميع العاملين بمصر للطيران على اجتياز التقييم وتعاونهم المثمر مع فريق العمل الذي قام بالتقييم، مشيرا إلى أنه رغم التحديات التي تمر بها صناعة النقل الجوي على مستوى العالم إلا أن جميع شركات مصر للطيران تمضي بخطى ثابتة نحو التطوير وتحرص على اتباع كل المعايير والمقاييس الدولية في كل أنشطة العمل.

وأكد أبوالعينين أن اجتياز الشركة لهذا التقييم هو أحد أهم خطوات تأكيد مكانة الشركة الوطنية كشركة طيران رائدة في مجال تطبيق كافة الإجراءات المطلوبة، وأضاف أنه تم إجراء المراجعة للتأكد من تطبيق وتحقيق جميع أهداف الاستراتيجيات والتوصيات المقترحة خلال الفترة الزمنية المحددة وتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بالمراجعات السابقة وهو ما أشاد به الوفد، حيث تعد شركة GHS الأولى عالميا في تقيم المخاطر لشركات التأمين.



من جانبه، قدم الطيار محمد بدوي رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران الشكر لفريق العمل الذي شارك في تقييم المخاطر على جهودهم المشرفة وأدائهم المتميز والذي أشاد به وفد شركة GHS، وأكد بدوي أن مصر للطيران حريصة على تطبيق واتباع تعليمات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والامتثال للوائح السلامة الجوية لسلطة الطيران المدني المصري (ECAA)، والتوافق مع أفضل التطبيقات الحالية في صناعة النقل الجوي التي تؤدي إلى نتائج إيجابية وتطور سريع على كل الأصعدة.



من جانبه، أعرب GEORGE SNYDER رئيس مجلس إدارة شركة GHS عن سعادته بالتعاون مع مصر للطيران على مدار 5 أعوام تم خلالها عدة زيارات وجدوا خلالها كل الدعم والتعاون في تطبيق المراجعات على أكمل وجه، كما قدم التهنئة للطيار عمرو أبو العينين على اجتياز الشركة للتقييم وعلى حسن تعاون فريق العمل المشارك في المراجعة لتنفيذ جميع التوصيات الخاصة بالمراجعات السابقة بمستوى عال من الشفافية وجودة الأداء في تطبيق جميع المتطلبات المطلوبة بكفاءة عالية. وأضاف «نحن هنا موجودون لتفعيل وتقدير المجهود الكبير الذي تقوم به مصر للطيران ولكي نعزز الثقة بأداء الشركة لدى شركات التأمين».



يذكر أن هذا التقييم شمل تقييم نظام الإدارة بالشركة والعمليات المرتبطة بالطيران ونظام إدارة الجودة ونظام إدارة السلامة والبرنامج الأمني لشركة مصر للطيران وتحليل البيانات الخاصة بالطيران والرحلات وعمليات الخدمة الأرضية للطائرات وعمليات الشحن الجوي ونظام التدريب لجميع العاملين بكل الأنشطة وذلك من أجل ضمان أن تلك الأنظمة يتم تنفيذها من خلال نظام إداري متكامل للعمل على إدارة مخاطر التشغيل المحتملة وصولا إلى أقل مستوى من تلك المخاطر.