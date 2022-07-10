طوكيو- وكالات: صوت اليابانيون لصالح الائتلاف الحاكم الأحد في انتخابات مجلس الشيوخ، وفقًا لنتائج جزئية، في انتخابات طغى عليها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قبل يومين خلال تجمّع انتخابي في نارا بغرب البلاد.



ومن المرجح أن يفوز الائتلاف الحاكم المؤلّف من الحزب الليبرالي الديموقراطي (يمين قومي) الذي ينتمي إليه آبي، وحليفه "كوميتو"، وفقًا لتوقعات قناة "ان اتش كاي" العامة، بنحو 83 مقعدًا من أصل 125 التي تم التصويت لتجديدها ، في انتخابات تجري كل ثلاث سنوات وتشمل نصف مقاعد مجلس الشيوخ الـ248 بالإجمال.



وقبيل إغلاق صناديق الاقتراع، بلغت نسبة المشاركة 27,38 % وهي نسبة أعلى بشكل طفيف من انتخابات مجلس الشيوخ السابقة.

وندّد رئيس الوزراء الياباني الحالي فوميو كيشيدا، بالهجوم "الهمجي" على آبي، مرشده في السياسة، مشدّدًا على أهمّية "الدّفاع عن الانتخابات الحرّة والنزيهة التي تشكّل أساس الديموقراطيّة".



وأكد "لن نستسلم للعنف أبدًا".



وكان لاغتيال آبي، أحد أشهر سياسيّي اليابان والذي حكم البلاد أكثر من ثماني سنوات، وقع الصدمة في اليابان وخارجها وتواردت رسائل التعازي من أنحاء العالم كافّة، بما في ذلك من الصين وكوريا الجنوبيّة اللتين يخيم التوتر في كثير من الأحيان على علاقاتهما باليابان.

ويعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يقوم حاليا بجولة آسيوية، التوقف الإثنين في طوكيو لتقديم تعازيه شخصيا، على ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.



وأعلن مكتب آبي لوكالة فرانس برس أن مراسم تأبين ستقام مساء الاثنين وستجري الجنازة الثلاثاء بحضور أسرة آبي وأقاربه فقط، وذلك في معبد زوجوجي في طوكيو بحسب وسائل الإعلام المحلية.



وأقرّ منفّذ الهجوم الذي أوقِف في مكان الواقعة، بأنّه استهدف آبي عمدًا، موضحًا للشرطة أنّه كان ناقماً على منظّمة اعتقد أنّ رئيس الوزراء السابق على ارتباط بها. وذكر عدد من وسائل الإعلام اليابانيّة أنّ الأمر يتعلّق بمجموعة دينيّة.



وأوردت وسائل إعلام يابانيّة إنّ منفّذ الهجوم البالغ 41 عامًا ويُدعى تيتسويا ياماغامي هو عنصر سابق في "قوّة الدفاع الذاتي البحريّة"، سلاح البحريّة الياباني، وقال لقوات الأمن إنه استخدم سلاحا يدويّ الصنع.



وذكرت عدة وسائل إعلام أنه قال للمحققين إنه توجه إلى أوكاياما (غرب) بنية اغتيال آبي الذي كان يشارك في حدث هناك، لكنه عدل عن هذه الخطة لأنه كان يفرض على المشاركين الإفصاح عن أسمائهم وعناوينهم.



وبعد تعليقها فترةً وجيزة من جانب مختلف الأطراف عند ورود نبأ اغتيال آبي، استؤنفت الحملة الانتخابيّة السبت وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة، في حين أقرّت الشرطة في منطقة نارا بوجود ثغرات أمنيّة "لا يمكن إنكارها" خلال التجمع الانتخابي الذي كان آبي يشارك فيه.

وهيمنت مخاوف محلية على الانتخابات، وفي طليعتها ارتفاع الأسعار والمخاطر المتعلّقة بإمدادات الكهرباء في ظل موجة الحرّ التي تطال اليابان منذ نهاية يونيو الفائت مثيرة القلق من انقطاع في الكهرباء.



وقد يتعزز التوجه إلى زيادة النفقات الدفاعية بعد الانتخابات بحسب استاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو يو أوشياما الذي يعتقد أن "موقف (اليابان) الحازم تجاه الصين سيستمر على الأرجح".