عواصم- وكالات: واصلت القوات الروسية قصف شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل في غارة دمرت مبنى سكنيًا في تشاسيف إيار، على ما أعلنت السلطات الأوكرانية.



واستهدفت الضربة هذه البلدة الصغيرة البالغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة. ولا يزال 24 شخصًا تحت الأنقاض بينهم طفل، فيما تم إخراج خمسة آخرين أحياء من تحت الأنقاض، بحسب رجال الإنقاذ.



وأفاد بافلو كيريلنكو حاكم دونيتسك التي يسعى الجيش الروسي إلى السيطرة عليها أن المبنى المؤلف من أربعة طوابق استهدفه صاروخ روسي من طراز اوراغان.



شاهد مراسلو وكالة فرانس برس الذين وصلوا إلى المكان بعد الضربة المبنى المنهار جزئيًا وعناصر الإنقاذ وجرافة تعمل على إزالة الركام.

وقُتل 591 مدنياً وأصيب 1548 آخرون حتى الآن في منطقة دونيتسك منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي وفقًا لكيريلنكو.



و قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مندداً إن "القصف المدفعي الروسي الهمجي لا يتوقف ليوم واحد، في سلوفيانسك وباخموط وأفدييفكا ..."، مطالباً بأسلحة "حديثة وقوية" للدفاع عن بلاده.



كما اتهم زيلينسكي موسكو بأنها تضرب "في شكل متعمد منازل وأهدافاً مدنية وأناسا"، لافتا الى "سقوط قتلى وجرحى".



وحمل العديد من المسؤولين الأوكرانيين كذلك القوات الروسية مسؤولية إشعال النيران في الحقول بقصفها لتدمير المحاصيل.



وأكدت كييف، من جانبها، أنها استهدفت "نقطتي قيادة" ومستودعات روسية في منطقة تشورنوبايفكا (جنوب).



وفي خاركيف (شمال شرق)، ثاني أكبر مدن البلاد، أبلغ الحاكم أوليغ سينيغوبوف على تلغرام عن ضربات جديدة أصابت "مؤسسة تعليمية" ومنزلًا وأسفرت عن إصابة شخص.



تم الإبلاغ عن ضربات روسية أخرى وبخاصة قرب سيفيرسك وسلوفيانسك وفي منطقة ميكولايف (جنوب) كذلك.



من جهته، قال السفير الروسي في "جمهورية" لوغانسك الانفصالية روديون ميروشنيك على تلغرام إن "هجوماً شُن على سيفرسك من الشمال" في منطقة دونيتسك و"تمت السيطرة بعد معارك" على بلدية غريغوريفكا.



واشار إلى أن "قواتنا تواصل القيام بعمليات عسكرية لتحرير سيريبريانكا"، وهي بلدة أخرى في المنطقة.



اقتصادياً، قررت كندا ، رغم العقوبات المفروضة على روسيا، تسليم المانيا توربينا ضروريّا لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 1"، الذي يخضع حاليا للصيانة في منشأة بالقرب من مونتريال في كندا تعود لشركة "سيمنز" الألمانية، على الرغم من مناشدة أوكرانيا بعدم "الخضوع لابتزاز الكرملين".



والشهر الماضي، برّرت "غازبروم" الروسية خفض الإمدادات إلى ألمانيا التي تُعاني أزمة طاقة خطيرة، بحاجتها إلى التوربين.



وقال وزير البيئة الكندي جوناثان ويلكينسون "ستمنح كندا شركة سيمنز في كندا تصريحًا قابلاً للإلغاء ومحدود الوقت لاعادة توربين نورد ستريم 1 الذي تم إصلاحه إلى ألمانيا، ما من شأنه دعم قدرة أوروبا على الوصول إلى طاقة موثوقة وبأسعار معقولة".



واتهم الوزير الكندي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسعي إلى "زرع الانقسام بين الحلفاء".



وفي موازاة ذلك، أعلنت كندا عزمها على تمديد عقوباتها الاقتصادية ضد روسيا لتشمل الانتاج الصناعي.



وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن "العقوبات الجديدة ستطبق على النقل البري وخطوط الأنابيب وكذلك على تصنيع المعادن ومعدات النقل والتجهيزات الإلكترونية والكهربائية، فضلا عن الآلات".



في سياق متصل، عبرت وزارتا الطاقة والخارجية الأوكرانيتان عن "خيبة أملهما الشديدة" إزاء قرار كندا تسليم توربين روسي، خضع للصيانة في منشأة في كندا تعود لشركة سيمنز الألمانية، إلى ألمانيا. ويعد التوربين ضروريا لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي (نورد ستريم 1) الذي تستخدمه شركة غازبروم الروسية لإمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي.



ودعت الوزارتان، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة، الحكومة الكندية إلى العدول عن قرارها. وذكر البيان أن إعادة التوربين ستكون بمثابة تعديل العقوبات المفروضة على موسكو "بما يتوافق مع أهواء روسيا".