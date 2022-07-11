أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيراني أن المنظمة بدأت استخراج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % من منشأة فوردو للتخصيب بوسط إيران، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وقال بهروز كمالوندي لقناة (آي آر آي بي) التلفزيونية الإيرانية في مقابلة، إنه جرى يوم السبت "استخلاص يورانيوم مخصب بنسبة 20 % من السلسلة الجديدة لأجهزة الطرد المركزي التي تم تركيبها وتغذيتها بالغاز في فوردو قبل أسبوعين".



وقال إن "استخراج إيران أمس منتجا مخصبا بنسبة 20 % من هذه السلسلة كان الجزء الفني الأخير من الإجراء المعلن سابقا، الذي تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأنه في وقت سابق وتم التحقق منه مؤخرا".



وأشار المتحدث إلى أن إجراء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية جاء تماشيا مع تنفيذ واجباتها القانونية فى إطلاق غاز اليورانيوم وضخه إلى 1000 جهاز طرد مركزي من طراز "آي آر-6"، وفقا لما ذكره التقرير.



وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام أجهزة الطرد المركزي من طراز "آي آر-6"، وهي الجيل الثالث والأكثر تقدما من أجهزة تخصيب اليورانيوم في إيران .