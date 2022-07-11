استكمال مسيرة التطوير لقواتنا المسلحة سيكون بسواعد أبنائها المخلصين المتسلحين بالعلم والمعرفة

بذل المزيد من الجهود ومواصلة العطاء وتسخير كل القدرات والإمكانيات لخدمة الكويت وحفظ أمنها

عبدالهادي العجمي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد أن توجيهات وتوصيات القيادة السياسية هي خارطة الطريق التي تعمل الوزارة على المضي قدما بتنفيذها في عموم قطاعاتها العسكرية والمدنية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بدعم الكفاءات وتقدير الإنجازات وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع مع الالتزام التام بتطبيق القانون والمحافظة على المال العام، وصونه من أي تجاوزات.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الخالد صباح اليوم إلى لواء صالح المحمد الآلي/94 جنوب البلاد وذلك لنقل تحيات وتهاني صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث كان في استقباله آمر لواء صالح المحمد الآلي/94 العميد الركن محمد الخرينج وعدد من ضباط اللواء، حيث استمع إلى شرح حول ما يقوم بتنفيذه كل من قوة الواجب ومنتسبي اللواء من مهام وواجبات في اطار الخطط والبرامج التدريبية والتأهيلية الدورية المعدة لهم، وطبيعة وحجم التعاون والتنسيق القائم والمشترك مع القطاعات العسكرية الأخرى في البلاد.

وقام بجولة اطلع خلالها على الأسلحة والمعدات والآليات العسكرية المستخدمة باللواء وطبيعة عملها ودورها والمهام المسندة، مشيدا بالروح المعنوية العالية لمنتسبي لواء صالح المحمد، وما يتمتعون به من كفاءة ويقظة واستعداد دائم لتنفيذ مختلف المهام والواجبات الموكلة إليهم، بالتعاون والتنسيق مع إخوانهم من منتسبي وزارة الداخلية، معبرا عن فخره واعتزازه بما شاهده من احترافية بالعمل والتأهيل والذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن للوطن حماة وأن جيشنا الباسل الذي أقسم فيه أبطاله على الولاء والوفاء لوطنهم ولقيادتهم الحكيمة وشعبهم الوفي، هم صمام الأمان بعد الله عز وجل في مختلف الظروف والأزمان، لافتا الى ان استكمال مسيرة البناء والتطوير لقواتنا المسلحة سيكون بعون الله تعالى بسواعد أبنائها المخلصين المتسلحين بالعلم والمعرفة.

وحث الخالد منتسبي اللواء على بذل المزيد من الجهود والاستمرار في العمل ومواصلة العطاء واكتساب المزيد من الخبرات والمهارات العسكرية، وتسخير كل القدرات والامكانيات لخدمة الكويت وحفظ أمنها، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا الغالي وقيادته الحكيمة وشعبه الكريم بالخير واليمن والبركات.