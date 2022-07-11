ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أصدر قرارا بتشكيل لجنة عالية المستوى لايقل التمثيل فيها عن درجة وكيل وزارة مساعد برئاسة قوة الإطفاء العام وتضم في عضويتها كلا من:



وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت وادارة أملاك الدولة والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ الكويتية وادارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية، تكون مهمتها إزالة المخالفات الوقائية من خطر الحريق في مواقع مختلفة بالبلاد وفقا لمتطلبات قوة الإطفاء العام.



وقالت الادارة ان حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعم ومساندة قوة الإطفاء العام في أداء مهامها الشاقة المنوطة بها من أجل تحقيق الأمن المجتمعي في دولتنا الغالية ومراعاة لحماية أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين والمقيمين التي قد تتضرر جراء هذه المخالفات، جاءت اهمية تشكيل هذه اللجنة للعمل على سرعة التعاون والتنسيق لتنفيذ اشتراطات ومتطلبات الجهات الحكومية المعنية فيما بينها لتحقيق الصالح العام.