قام مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام العقيد محمد بدر ابراهيم ويرافقه مراقب التوعية والعلاقات العامة بالإنابة المقدم يوسف رجب غلوم ورئيس قسم الإعلام الالكتروني بالإنابة الرائد رضا محمد احمد بزيارة مستشفى سعود البابطين للحروق ومستشفى ابن سينا وذلك لتهنئة مصابين الحروق من الأطفال والكبار في عيد الأضحى المبارك لدعمهم معنويا.

وخلال الزيارة تم تقديم الهدايا والبروشورات التوعية للوقاية من الحريق للمصابين متمنين لهم الشفاء العاجل.



وقالت ادارة العلاقات العامة والإعلام ان هذه الزيارة ليست بجديدة وهي عادة سنوية كانت تقوم بها الإدارة بشكل دوري من منطلق ان دور رجل الإطفاء لايقف فقط على مكافحة الحرائق وانقاذ الأرواح انما هناك دور مجتمعي يصل الى دعم المرضى والمصابين معنويا لما في ذلك من اثر كبير على نفسية المرضى وما قد يساعد في سرعة شفائهم".

وشكر مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العقيد محمد بدر ابراهيم أسرة مستشفى البابطين للحروق وعلى رأسهم مساعد المدير للشئون الادارية في مستشفى ابن سينا احمد سالم المويزري على الجهود الجبارة التي تقدمها للمجتمع ، كما اشاد في ادارة العلاقات العامة التابعة للمستشفى نظير تعاونها ورقيها في التعامل مع الجميع.