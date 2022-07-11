قال متحدث باسم خفر السواحل اليوناني إن سائحين فقدا عقب ان ذهبا للسباحة قبالة شبه جزيرة خالكيذيكي في ظل الرياح القوية والأمواج العاتية.

ووفقا للتقارير، فإن ثلاثة رجال من مقدونيا الشمالية ذهبوا للسباحة في البحر أمس السبت، وفُقد اثنان منهم، بحسب ما قاله المتحدث للإذاعة.

وتم إنقاذ الشخص الثالث أمس، واستمر البحث عن الاثنين الآخرين حتى اليوم، حيث تساعد مروحية وقوارب صيد ومتطوعون في المنطقة قوات خفر السواحل.

وكان الطقس السيئ في أنحاء اليونان قد تسبب في حدوث مشاكل في بداية الأسبوع، حيث وقعت فيضانات في جزيرتي ثاسوس وسكيروس، وجرفت المياه السيارات .

وقد تم إغلاق الطرق في سكيروس نتيجة لوقوع انهيارات أرضية، كما جرفت المياه جسرين، بحسب ما ذكرته الإذاعة الحكومية.