يسافر خلال أيام صناع مسرحية (عائلة تس) لعرضها بموسم الرياض لمدة 3 أيام خلال الفترة (15 - )17 يوليو، وتعد هذه المرة هي الثالثة للمسرحية التي يتم عرضها بالسعودية، حيث تم عرضها من قبل بموسم الرياض ومرة أخرى بموسم جدة، لتعود لموسم الرياض من جديد.

مسرحية (عائلة تس) من بطولة عدد من نجوم الكوميديا منهم بيومي فؤاد ومصطفى خاطر، وشيماء سيف ومحمد سلام وأوس أوس وسليمان عيد ومصطفى البنا الشهير بسعفان ودانا حلبي، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإنتاج آلاء الغزالي، وإخراج أوتاكا.

وتتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب بيومي فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء هم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنعا للمياه الغازية باسم "تس كولا"، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الأب، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية "الأب" الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وبين أبنائه في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.

وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضها بموسم الرياض الماضى، وشهدت إقبالاً جماهيريًا من جميع الأعمار، ونفدت تذاكر المسرحية منذ الإعلان عنها، كما حضرها خلال موسم الرياض مجموعة من الإعلاميين المصريين، والسفير المصري في السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة.