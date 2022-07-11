حققت أغنية الفنان تامر حسني "وانت بعيد" من فيلم (بحبك) مشاهدات وتفاعلا من المتابعين، حيث بلغت نسبة المشاهدات لها خلال ساعات من طرحها أكثر من 508 آلاف مشاهدة على موقع يوتيوب.

وواصل تامر حسني اليوم الترويج لأغنيته عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي حيث غير غلاف صفحته بموقع "فيسبوك" ووضع بوستر الفيلم وأعاد نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.

أغنية "وانت بعيد " من فيلم "بحبك" الذي طرحه تامر حسني يوم الخميس الماضي، كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، إخراج تامر حسني.

ويعد فيلم "بحبك"، أولى تجارب تامر حسني الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد وحمدي الميرغني ومدحت تيخة وهدى المفتي وتميم عبده وسمر محمد متولي وتأليف وإخراج تامر حسني.

وكان تامر حسني قد عبر عن سعادته بردود الفعل التي يحققها الفيلم والتي هونت عليه تعب عامين من التحضيرات، مشيدا بكل فريق العمل الذي حرص كل واحد منهم على تقديم أفضل ما عنده والظهور بأحسن شكل.