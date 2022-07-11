أعلن الفنان حكيم الانتهاء من تسجيل أغنية منفردة جديدة بعنوان (قول الله)، لافتا إلى أنه سيتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في صيف 2022.

وقال الفنان حكيم - في بيان إن الأغنية الجديدة من كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع توما وإشراف فني جورج سمير، مشيرا إلى أن الأغنية سوف تضم العديد من المفاجآت لجمهوره في موسم الصيف.

ولفت إلى أن الأغنية الجديدة تتميز بالطابع المبهج والتغيير في الموسيقى ويظهر خلالها بشكل غير تقليدي في إطلالة جديدة ومختلفة للجمهور، مؤكدًا حرصه على تقديم أشكال فنية جديدة للجمهور، مشيرا إلى أنه يحضر لطرح مجموعة أغاني متنوعة خلال الفترة المقبلة.