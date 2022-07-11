وصل عدد الدلافين البيضاء الصينية في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين إلى حوالي 1100 ، وفقا لمسح أجري في الفترة من 2017 إلى 2021.

وشهد المسح، الذي تم إجراؤه في محمية طبيعية وطنية للدلافين البيضاء الصينية عند مصب نهر اللؤلؤ، زيادة أعدادها من 937 إلى حوالي 1100 خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة صغار الدلافين من أقل من 10 في المائة إلى 13 في المائة، مما يدل على تحسن الهيكل العمري في المحمية.

وتخضع الدلافين البيضاء الصينية لحماية وطنية من الدرجة الأولى، ومصب نهر اللؤلؤ هو موطن رئيسي لهذا الحيوان في الصين.

ووفقا للمحمية، فإن الزيادة المطردة في أعداد الدلافين ترتبط ارتباطا وثيقا بتعزيز الصين لحماية البيئة الإيكولوجية البحرية في السنوات الأخيرة.