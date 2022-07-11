وجد تقرير للمحكمة الأوروبية لمراجعي الحسابات أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تعزيز مكافحته للاحتيال في الدعم الشامل الذي يقدمه التكتل للزراعة.

وقام الاتحاد الأوروبي بدعم المزارعين بنحو 58 مليار يورو (5ر60 مليار دولار) في عام 2019، وهو ثلث الإنفاق الإجمالي للاتحاد.

وتصل ثلثا مساعدات الزراعة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي كدعم نقدي مباشر للمزارعين لزيادة دخلهم، بينما يتم توجيه الثلث المتبقي إلى تحقيق الاستقرار للسوق وقت التقلبات وأيضا لمبادرات التنمية الريفية.

وأوضح تقرير المحكمة أن انتهاك المستفيدين لشروط استحقاق أموال الدعم والأشكال غير القانونية من السيطرة على الأراضي تشكل مخاطر احتيال.

ووفقا لبيان صحفي "ربما يسعى المحتالون أيضا إلى الحصول على أراض، بشكل قانوني أو غير قانوني- فقط من أجل الحصول على دعم مالي مباشر، دون القيام بأي نشاط زراعي".