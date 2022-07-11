قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا (كوفيد19-)، ارتفع إلى 38 ألفا و160 سريرا يوم 9 تموز/يوليو، مقارنة بـ 38 ألفا و467 سريرا في اليوم السابق له.

وانخفض معدل نقل المرضي إلى المستشفيات إلى 0ر5% من 1ر5%.

ويشمل هذا العدد المرضى الذين نقلوا إلى المستشفيات بدون أعراض لكوفيد19-، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وسجلت ولاية أوريجون أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد19- بنسبة 4ر8% تلتها ولاية هاواي بنسبة 2ر7%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرّة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد19- بواقع 4516 سريرا، تلتها فلوريدا بـ 4015 سريرا.