أعرب الفنان محمد إمام عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن فيلم "عمهم"، والذي ينافس به في دور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى المبارك، متوجها بالشكر لمدربي الملاكمة الذين قاموا بتدريبه قبل بدء تصوير العمل، لتخرج الحركات وشكل الضرب دون وقوع أية أخطاء.

ونشر الفنان محمد إمام صورة تجمعه بمدربي الملاكمة الذين قاموا بتدريبه - عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" - وعلق قائلا: "كنت حابب أشكر مدربين البوكس اللي خلوني أظهر بالشكل ده في (عمهم).. وعلى المجهود الكبير اللي عملوه معايا".

ويجسد الفنان محمد إمام خلال أحداث فيلم "عمهم" شخصية سلطان، وهو ملاكم يتورط مع إحدى العصابات التي يترأسها الفنان سيد رجب، ومن هنا تنطلق الأحداث المليئة بالأكشن والكوميديا.

فيلم "عمهم" تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي، إنتاج أحمد السبكي، بطولة محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتي، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، والشحات مبروك.

سجل الفيلم إيرادات بلغت مليونا و600 ألف جنيه، ليحتل المركز الثالث في شباك التذاكر، بعد فيلمي "كيرة والجن" و"بحبك".

وكان آخر أفلام محمد إمام "لص بغداد" والذي شارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن "توتة"، سعد المختار، وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومي فؤاد، الفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.