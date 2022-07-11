قبل وفاته في أواخر العام الماضي، كان مصمم الأزياء فيرجيل أبلوه يعمل على معرض لأعماله. وأخيرا يفتح هذا المعرض أبوابه في متحف بروكلين في نيويورك الآن.

ويلقي المعرض الضوء على المسيرة المتنوعة لرمز صناعة الأزياء الراحل التي اشتملت على عشرات الآلاف من المزادات، بمجموعة مختارة من الملابس والتراكيب والأثاث والموسيقى ومقاطع الفيديو.

وكان مصمم الأزياء والمهندس المعماري والمستثمر الأمريكي المدير الفني لمجموعة الملابس الرجالية الخاصة بلوي فيتون اعتبارا من .2018

أصبحت قطع أبلوه ممتلكات ثمينة في ساحة الأزياء سيما بعد وفاته، وبيعت سلسلة من أحذية نايك التي صممها مقابل ما إجماليه 25 مليون دولار في مزاد في شباط/فبراير.

وأعلن متحف بروكلين أن معرض "فيرجيل أبلوه: صور بلاغية" الذي طوره في الأصل متحف الفن المعاصر في شيكاغو، مسقط رأس أبلوه، هو أول معرض متحفي يركز على أعمال مصمم الأزياء.