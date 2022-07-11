أعلن مهرجان لندن للأدب أن ناشطة المناخ جريتا تونبرج سوف تكون الضيف الرئيسي لنسخة العام الجاري.

وسوف تستغل الناشطة ذات التسعة عشر عاما مكانها بالمهرجان لطرح "كتاب المناخ" (ذا كليمت بوك) وهو مجموعة لأكثر من مئة مساهمة من رموز مثل خبيرة الاقتصاد كيت راورث والكتابة والناشطة نعومي كلاين والمؤلفة مارجريت أتوود.

وسوف تُبث كلمتها التي يتم استضافتها بالتعاون مع بنجوين لايف في قاعة المهرجان الملكي في مركز ساوثبنك، على الهواء مباشرة مجانا في مختلف أنحاء العالم.

ويستضيف المهرجان الذي يقام في فترة 20 - 30 تشرين أول/أكتوبر، مجموعة من الفعاليات التي تستكشف أزمة المناخ.

وقال تيد هودجكينسون، رئيس الأدب والكلمة المنطوقة في مركز ساوثبنك، "أنا مسرور حقا أن جريتا تونبرج سوف تكون الضيف الرئيسي لمهرجان العام الجاري في الطرح الحصري العالمي لكتاب المناخ".