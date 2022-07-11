ذكر تقرير لشبكة سكاي نيوز البريطانية أن شركة فيفوكس الألمانية للتأمين الرقمي تقترب من وضع اللمسات الأخيرة لاستثمار بقيمة 400 مليون دولار.

ووفقا للتقرير، الذي لم تحدد الشبكة مصادر له، سيقود الاستثمار الجديد الداعم الحالي للشركة، صندوق أبوظبي السيادي "شركة مبادلة للاستثمار"، في صفقة ستجعل قيمة فيفوكس في نطاق "عدة مليارات من الدولارات".

كانت وكالة بلومبرج للأنباء ذكرت من قبل أن فيفوكس في مفاوضات متقدمة لجمع تمويل جديد بتقديرات تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات دولار.

وقالت بلومبرج إن ممثل فيفوكس رفض التعليق، بينما لم يتسن على الفور الحصول على رد من شركة مبادلة للتعليق.

وجمعت الشركة الناشئة ومقرها برلين، العام الماضي 650 مليون دولار، لتبلغ قيمة الشركة 3 مليارات دولار، في استثمارات تهدف إلى إعداد الشركة للاستحواذ عليها من قبل شركات أخرى أو طرحها للاكتتاب العام أو التوسع فيها بشكل كبير، وهي استثمارات تُعرف باسم سلسلة التمويل "سي".

ومن بين المستثمرين الحاليين الآخرين للشركة، سيلزفورس فينتشرز، وساوند فينتشرز التابعة لأشتون كوتشر، وهورايزونز فينتشرز المملوكة لملياردير هونج كونج /لي كا شينج./