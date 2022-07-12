دمشق - هدى العبود



على الرغم من السرية التامة التي تحيط بتصوير مسلسل «ابتسم أيها الجنرال»، بطولة الفنان مكسيم خليل ومجموعة من نجوم الشاشة السورية، لا يمكن الجزم بوقت العرض، فبعدما كان مقررا عرض العمل، الذي كتبه سامر رضوان، بداية السنة المقبلة 2023، يبدو أن التصوير حاليا متوقف لأسباب غير معروفة، ويقال أن هناك تغييرات استجدت على نص العمل وغيرها لتبدو الحكاية متقنة.



من جانب آخر، تناولت مواقع إخبارية أن عرض المسلسل سيؤجل إلى شهر رمضان المقبل، تزامنا مع السباق الرمضاني، الأمر الذي يمكن القائمين على العمل إنهاء التصوير خلال أشهر قليلة.