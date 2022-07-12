الدوحة - فريد عبدالباقي



يسعى منتخب قطر الأول لكرة القدم، إلى الظهور بصورة جيدة خلال مشاركته في مونديال 2022، والتي ستقام للمرة الأولى في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين، حيث يخوض العنابي مباراة ودية أمام منتخب الأوروغواي يوم 27 سبتمبر المقبل، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العالم.

ويخوض المنتخب القطري معسكرا تدريبيا في النمسا بعد انتهاء معسكره التدريبي الأول في إسبانيا والذي أقيم خلال الفترة من 2 إلى 28 يونيو الماضي.



هذا، ويدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تركيب كاميرات في غرف الملابس الخاصة باللاعبين، خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، ويأتي ذلك لإمكانية عرض صور حية من داخل الغرف أثناء بث المباريات.



إلى ذلك، استضاف متحف التصميم في العاصمة البريطانية لندن احتفالية خاصة لعرض الملصق الرسمي لكأس العالم، بحضور نجم الكرة الإنجليزية وسفير المونديال ديفيد بيكام، والفنانة القطرية بثينة المفتاح، التي أبدعت تصميم الملصق، الذي يعكس ثقافة قطر وتراثها.

من ناحية أخرى، فشلت مساعي نادي قطر في التعاقد مع المدافع المغربي للنادي الأهلي المصري بدر بانون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.