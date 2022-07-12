القاهرة - سامي عبدالفتاح



يشهد سباق صدارة الدوري المصري اليوم جولة جديدة، وذلك عندما يخوض ثلاثي الصدارة (الزمالك وبيراميدز والأهلي) 3 مواجهات ستكون مؤثرة جدا في حسابات الصدارة والاقتراب من لقب الدوري، أو الابتعاد عنه، بالإضافة إلى مباراة رابعة تجمع بين البنك الأهلي وغزل المحلة.

وفي مسلسل سباق الصدارة، يخوض الزمالك المتصدر بقيادة فيريرا تحديا جديدا أمام المقاولون العرب، وذلك في السابعة والنصف بتوقيت الكويت، مستهدفا زيادة الفارق مع ملاحقيه، واستغلال فرصة تعثر الأهلي أمام سموحة، ثم الجونة، وخسارته 5 نقاط ثمينة جدا، ويحتل الزمالك الصدارة برصيد 51 نقطة، وقد انتهت مباراته مع المقاولون بالدور الأول بفوز الزمالك 2-1.



وفي التوقيت نفسه ستكون مواجهة بيراميدز مع طلائع الجيش الجريح بخروجه من كأس مصر أمام منتخب السويس، لذلك فالفرصة قائمة أمام بيراميدز لمواصلة المطاردة على اللقب، خاصة أن الفارق مع المتصدر 3 نقاط فقط، ويمكن ان تتلاشى في مباراة واحدة وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز بيراميدز 3-0.



أما الأهلي فسيواجه فيوتشر في العاشرة مساء بتوقيت الكويت، ويملك الأهلي 45 نقطة من 21 مباراة، ويحتل بها المركز الثالث، ويلاحقه فيوتشر في المركز الرابع برصيد 39 نقطة. وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بتعادل الفريقين 1-1.



إلى ذلك، كشف مصادر داخل الأهلي، عن نية الإدارة في التخلص من لاعبيه الأفارقة عدا معلول وديانج.

وسيكون أول الراحلين الموزمبيقي لويس ميكيسوني الى الهلال السوداني، الذي أرسل عرضا رسميا لشراء اللاعب.

كما اتفقت إدارة الأهلي مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذي تلقى أكثر من عرض من أندية جنوب أفريقيا، خاصة بعد رحيل المدرب موسيماني، وكذلك والتر بواليا رغم إعارته للخارج، حيث تلقى عرضا جديدا للانضمام الى القادسية السعودي.

ورغم فشل انتقال المغربي بدر بانون إلى نادي قطر القطري، إلا ان إدارة التعاقدات بالأهلي تسعى إلى تسويقه من جديد.