«عمري 22 لكن عظامي في سن 80»

جاكي إيفانكو، مغنية أميركية، تحكي قصتها مع الأنوريكسيا، رغبة في النحافة، حيث مارست الصوم عن الطعام لأيام، حتى ترققت كثافة عظامها.