أجرى أعضاء في مجلس الأمن الدولي بعض التعديلات على مشروع القرار الإيرلندي - النرويجي المشترك الخاص بتمديد التفويض الأممي لمدة عام، لعرضه على جلسة مشاورات طارئة أمس للتفاوض حول آلية نقل المساعدات إلى سورية «عبر الحدود»، بعد أن وقف «الفيتو» الروسي حاجزا لمنع المجلس من تمديد تلك الآلية التي تعتبر المتنفس الوحيد لنحو أربعة ملايين لاجئ ونازح ومقيم في شمال سورية.



ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمس أنه «من غير المعروف ما إذا كانت هذه التعديلات ستحظى بقبول روسيا أم لا».



وكان التفويض السابق قد انتهى العمل به أمس الأول، بعد إخفاق مجلس الأمن في تمديده، حيث تشترط روسيا لتمرير القرار أن يكون التمديد لمدة 6 أشهر فقط، فيما تطالب الدول الغربية بأن يكون سنة.



ويتطلب صدور قرار مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه الـ 15، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا، والصين، والولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا.



وعلقت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة بعد فشل تمديد القرار، ليندا توماس غرينفيلد عبر تغريدة، «عملنا طوال عطلة نهاية الأسبوع مع أعضاء مجلس الأمن للتوصل إلى حل وسط».



وأضافت: «تلتزم الولايات المتحدة بتقديم المساعدة للسوريين في إدلب، وسنواصل القتال من أجل استمرار التفويض العابر للحدود».



من جهتها، حثت الحكومة الألمانية المجتمع الدولي على إبرام اتفاقية جديدة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين أمس: «هناك حاجة ماسة إلى اتفاق»، مشيرا إلى أن الإمدادات الإنسانية



تتوقف على فتح المعبر الحدودي «باب الهوى» مع تركيا شمال غربي سورية.



ووجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية انتقادات لموسكو قائلا: «الفيتو الروسي يوم الجمعة الماضي أظهر لنا أنه لا يمكننا أن نتوقع أن تتخلى روسيا عن لعبتها الهزلية المتمثلة في استخدام المساعدات الإنسانية للمدنيين كورقة مساومة».

واعترف المتحدث بأن ألمانيا، بصفتها دولة غير عضو في مجلس الأمن، لم تشارك في المحادثات حول سبل المضي قدما. وأضاف: «لكننا بالطبع نحاول أن ندعم ذلك بإمكانياتنا».