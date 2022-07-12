أكد فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة عن جاهزية كافة الطرق المؤدية إليها لاستقبال حجاج بيت الله عقب إنهاء مناسكهم في مكة، حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدد من أعمال الصيانة الوقائية ومبادرات السلامة على طريق المدينة المنورة/ مكة المكرمة السريع، وذلك استعدادا لموسم حج العام 1443هـ، والإسهام في ضمان سلامة وصول ضيوف الرحمن وسهولة تنقلهم إلى المشاعر المقدسة وأداء شعائر الحج بكل يسر.



وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للمملكة الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، ومواصلة ريادتها عالميا في مؤشر ترابط الشبكات، إلى جانب خفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية.



وقد بلغت مشاريع أعمال الصيانة الوقائية على طريق المدينة المنورة/ مكة المكرمة السريع خلال العام 2021/ 2022م قرابة ستة مشاريع، إذ تم الانتهاء من ثلاث منها، ويتبقى ثلاث أخرى جار العمل على استكمالها، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 75%.



كما شملت الأعمال التي تم تنفيذها على طريق المدينة المنورة/ مكة المكرمة السريع بطول 121كم، وتنفيذ الدهانات على مسافة 196 كم من أجزاء الطريق، وتنفيذ حواجز معدنية بطول 8550 مترا طوليا، وتنفيذ حواجز خرسانية بطول 8226 مترا طوليا، وتنفيذ السياج السلكي بطول 3330 مترا طوليا، إضافة إلى تركيب حواجز معدنية بنظام الأسطوانات الماصة للصدمات بطول 1600 مترا طوليا، وتحسين وتطوير 5 تقاطعات سطحية.



وقد قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإعداد خطط وبرامج الاستعداد لموسم حج العام 1443هـ على طريق المدينة المنورة/ مكة المكرمة السريع، وذلك للتأكد من سلامة الطريق والجسور والأنفاق وكافة وسائل السلامة، وإيجاد الطرق البديلة لها في حالة الطوارئ، حيث تم تشكيل 3 فرق لتنفيذ هذه المهام.



وتهدف هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة الى رفع مستوى الخدمات على الطرق، ورفع مستوى سلامة وصيانة الطرق والإنارة والطرق الترابية، والتنسيق مع الجهات المشتركة فيما يتعلق بالمهام المشتركة.