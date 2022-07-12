وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي «روبوت» لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، خلال تأديتهم لطواف الوداع.



وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بدر بن عبدالله الفريح، في تصريح لوكالة الانباء السعودية (واس) اوردته امس، أن الروبوت يمتاز بسهولة التنقل من دون علامات، وكذلك الدقة في الحركة وتحديد المواقع، حيث يستخدم نظاما ملاحيا تلقائيا مزدوجا (سلام)، ولديه مستشعر ثلاثي الأبعاد لتجنب الاصطدام بالحواجز والأشخاص، كما يمكن التفاعل مع الروبوت باللمس، لمدة تتجاوز 12 ساعة، من خلال بطارية قابلة للاستبدال في أي وقت، يستغرق شحنها نحو أربع ساعات.



ويبلغ وزن الروبوت 59 كغم، وسرعة 1.2-0.5م/ثانية (يمكن التحكم بها)، ويتحمل الروبوت 10 كغم، ويصل الحد الأعلى إلى 40 كغم، ويبلغ أبعاد الروبوت 565×537×1290 مم.