أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يتابع التطورات في سريلانكا عن كثب، داعيا جميع أصحاب المصلحة إلى الانخراط في حوار لضمان انتقال سلس للسلطة وإيجاد حلول مستدامة للأزمة الاقتصادية. جاء ذلك في بيان للأمم المتحدة صدر أمس في جنيف.



وأدان غوتيريش، وفقا للبيان، جميع أعمال العنف، كما دعا إلى محاسبة المسؤولين عنها. ولفت إلى الأهمية القصوى للحفاظ على السلام، واستعداد الأمم المتحدة لدعم سريلانكا وشعبها.



من جهتها، قالت بكين على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين إن بلاده تأمل أن يتضامن جميع الأطراف في سريلانكا لتخطي الصعوبات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتعافي الاقتصادي وتحسين سبل العيش في أقرب وقت.



وأضاف وانغ، في مؤتمر صحافي يومي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن الصين تراقب عن كثب تطورات الوضع في سريلانكا بصفتها جارة ودية وشريكا متعاونا، معربا عن أمل بلاده في أن تعمل جميع الأطراف في سريلانكا من أجل المصالح الجوهرية للدولة وشعبها.