سلم متظاهرون في سريلانكا أمس محكمة سريلانكية ملايين الروبيات التي تركها الرئيس غوتابايا راجاباكسا عندما فر من مقر إقامته الرسمي، وفق ما أعلنت الشرطة، في وقت بدأت معركة تسمية خليفة له.



وبعد اقتحام القصر الرئاسي السبت، اكتشف المتظاهرون أوراقا نقدية بدا أنها طبعت حديثا تبلغ قيمتها 17.85 مليون روبية (حوالي 50 ألف دولار) وسلموها إلى الشرطة.



وقال متحدث باسم الشرطة «تسلمت الشرطة النقود وسلمها إلى المحكمة»، وذكرت مصادر رسمية أنه تم العثور على حقيبة مليئة بالوثائق في المنزل الفخم.



وانتقل راجابكسا للسكن في المبنى الذي شيد قبل قرنين بعدما أجبر على الفرار من منزله الخاص في 31 مارس جراء محاولة متظاهرين اقتحامه.