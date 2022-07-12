القاهرة ـ محمد صلاح



يحرص الفنان عمرو عبدالجليل على التفرغ الكامل لقراءة السيرة الذاتية التي كتبها نجيب الريحاني بنفسه بجانب عدد من المؤلفات الأدبية التي رصدت حياة الفنان الراحل نجيب الريحاني (1889 ـ 1949) وذلك استعدادا لتصوير مسلسل «الضاحك الباكي» اخراج محمد فاضل والتي تروي قصة حياة الفنان نجيب الريحاني، خاصة انه تم تصوير يوم واحد فقط، ومن المقرر استئناف التصوير الفترة القادمة، وسيعرض خارج موسم دراما رمضان.

ويشهد المسلسل عودة المخرج محمد فاضل إلى الساحة الفنية، بعد غياب دام نحو 10 أعوام، منذ مسلسل «ربيع الغضب» عام 2012.



المسلسل يكتبه محمد الغيطي وبطولة نضال الشافعي وصفاء سلطان وهالة صدقى وفريال يوسف ومي سليم وميرنا وليد.