كسر منتخبا المغرب المضيف وتونس الخجل العربي في مسابقة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للسيدات، إذ باتا أول العرب الذين يبلغون الأدوار الإقصائية منذ انطلاق المسابقة عام 1991، وارتفع منسوب طموحهما ببلوغ كأس العالم 2023 في سابقة تاريخية.



وفي حال فوز المغرب على بوتسوانا بعد غد وتونس على جنوب أفريقيا الخميس المقبل سيضمن كل منهما التأهل مباشرة الى نهائيات مونديال أستراليا ونيوزيلندا 2023، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية دون انتظار مباريات الملحق.



وتهيمن سيدات نيجيريا على المسابقة القارية منذ بداياتها، بتحقيقهن اللقب 11 مرة من أصل 13 نسخة، بينما اخترقت سيدات غينيا الاستوائية السجل مرتين عندما استضفن النهائيات عامي 2008 و2010.



وفي السنوات الأخيرة، تطورت كرة القدم للسيدات في القارة، بعدما اصطدمت سابقا بالحالة المجتمعية المحافظة لغالبية البلدان.



وقال رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) الجنوب افريقي باتريس موتسيبي: «فخور باللاعبات الأفريقيات اللاتي حققن نجاحا على المستوى الأفريقي والعالمي، ويتم الاعتراف بهن على أنهن من بين أفضل لاعبات كرة القدم في العالم».



أضاف: «بناء على المواهب التي نمتلكها في كرة القدم الأفريقية النسوية، ستفوز أفريقيا بشرف تنظيم بطولة كأس العالم للسيدات في المستقبل غير البعيد».