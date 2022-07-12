أقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم مدرب المنتخب الوطني الكرواتي دراغان سكوتشيتش قبل أقل من خمسة أشهر على انطلاق نهائيات كأس العالم 2022، وفق الإعلام الرسمي.



وأوضحت وكالة «إرنا» للأنباء أن «اللجنة الفنية لاتحاد كرة القدم أعفت مدرب المنتخب الوطني دراغان سكوتشيتش من مهامه». وكان المدرب البالغ من العمر 53 عاما عين في فبراير 2020 خلفا للبلجيكي مارك ويلموتس الذي ترك منصب المدير الفني لـ «تيم ملي» في أعقاب تباينات مع الاتحاد المحلي.



وتحدث ويلموتس في حينه عن «انتهاكات تعاقدية جسيمة» ارتكبها الاتحاد، علما أن تقارير صحافية بلجيكية أفادت في حينه عن توتر في علاقة الطرفين على خلفية تأخر الجانب الإيراني في دفع مستحقات المدرب. ووصل سكوتشيتش الى رأس الإدارة الفنية للمنتخب ولديه خبرة في الكرة الإيرانية من خلال تدريب أندية ملوان وفولاد خوزستان وصنعت نفط، وأصبح خامس مدرب كرواتي مع تيم ميلي بعد ستانكو بوكليبوفيتش، توميسلاف ايفيتش، ميروسلاف بلازيفيتش وبرانكو ايفانكوفيتش.



وفي أواخر يناير الماضي، نجح في قيادة «تيم ملي» الى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثالثة تواليا.